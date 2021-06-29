Birgün yine pis koktu! Çürümüşlükte hızlarına yetişilmiyor

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı, takdir toplayan bir harekete imza atarak şehirler arası otobüs yolculuklarında molaların namaz vakitleri dikkate alınarak düzenlenmesini istedi.

Şehirler arası seyahat eden yolculardan gelen yoğun talep üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir yazı hazırladı ve İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderdi. Yazıda seferler sırasında verilen mola sürelerinin namaz vakitlerine göre ayarlanması talep edildi.

Öte yandan söz konusu gelişme CHP medyasını adeta kudurttu. CHP'nin medyadaki tetikçisi azılı İslam düşmanı solak Birgün gazetesi konuyla ilgili skandal bir habere imza attı.

"Şeriata doğru son sürat" başlığını atan Birgün, İslam'a olan düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu.

AK Parti iktidarını karalamayı kendine görev edinen Birgün, Diyanet'in talebini "laikliğe yapılan bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na gözü dönmüşcesine nefret kusan solak Birgün yaptığı rezil haberinde "Yolsuzluğa, hırsızlığa, kadın cinayetlerine tepkisiz kalan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yolcu otobüslerinde molaların namaz saatlerine göre belirlenmesini istemesi tepki çekti" ifadelerini kullandı.

Dine hakaret edildi

Rezil haberde ayrıca yüce İslam dinine de alenen hakaret edildi. Haberde sözde akademisyen Yasin Durak'ın skandal niteliğindeki şu sözlerine yer verildi:

"Saray rejimi çürüyor. Çürüdükçe bu kokuyu din esansıyla kapatmaya çalışıyor. Bu çürüme sürecinde her türden dinci şovenliğe daha fazla sarılacakları, bu vurguyu artıracakları eskisi kadar kuşatıcı bir söylem yerine daha dar bir çevreye hitap eden nefret söylemi ve şeriat projesini yürürlüğe sokma niyetleri var. Çünkü ellerinde bundan başka hiçbir şey kalmadı. Salgın önlemleri bahanesiyle bir şeriat provası yaptıklarını gördük."

AK Parti iktidarının gündelik hayatı İslami kurallara göre düzenlemek istediğini söyleyen Durak, alkol fiyatlarının artmasından dert yandı.

Ayyaşların sözcülüğüne soyunan Durak, alkol fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye’de seküler yaşam iktidar eliyle pahalılaştırıldı. İçki pahalılaştırılarak, yoksullar için imkansız kılındı" dedi.

Durak ayrıca "Namaz bahanesiyle otobüs mola verecek ve namaz için otobüsten ayrılmayanlar baskının başka bir türüyle karşılaşacak" şeklinde hezeyan dolu ifadeler kullandı.