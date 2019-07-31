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BirGün yazarından Kurban Bayramı için küstah teklif! ‘Yardım Bayramı dense ama…’

İslam karşıtı BirGün ‘Gazete’si ‘yazar’ı Tarık Günersel bugünkü yazısında, “‘Yardım Bayramı’ dense de, yardımlar yapılırken kutsallık adına can alınmasa?” ifadeleriyle İslam’ın şartlarından biri olan Kurban ibadetini hedef aldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
BirGün yazarından Kurban Bayramı için küstah teklif! ‘Yardım Bayramı dense ama…’

 Oğuzhan Çağlar   yeniakit.com.tr 

Her fırsatta İslamî değerlere dil uzatan, milletin tepkilerini ve isteklerini kulak arkası eden BirGün, bu kez de Kurban ibadetine saldırdı. Kurban’ın tek tanrılı dinler öncesinden gelen bir adet olduğunu söyleyen BirGün ‘yazar’ı Tarık Günersel, İslam’ın temel emirlerinden biri olan Kurban ibadetinin ‘yardım’ olarak algılanması ve kurban kesilmemesi gerektiğini savundu.

“‘Yardım Bayramı’ dense…!”

BirGün ‘yazar’ı Günersel, “Kansız bayramlar dilerim. “Kurban” ile “Bayram” birlikte ironik değil mi? Can kurban etmek (insan ya da hayvan) İslam öncesinden -tek tanrılı dinler öncesinden- gelen âdetlerden. Nitekim İhsan Eliaçık gibi İslam bilginleri bu geleceği eleştiriyor, “kurban” ile “yardım” anlamak gerektiğini vurguluyor. “Yardım Bayramı” dense de yardımlar yapılırken kutsallık adına can alınmasa?” ifadelerini kullandığı yazısında, yine İslam’a karşı bir tutum sergiledi ve İslam’ın temel emirlerinden biri olan kurban ibadetinin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
  1. BirGün
  2. Tarık Günersel
  3. Kurban bayramı

YORUM YAZ

  • ibrahimibrahim5 dk önce
    gezi zekalı dan...lak sen kendi inancın veya inançsızlığın ile ilgilen müslümanların bayramları senin gibileri ilgilendirmez sen baş fetöş yahudi hahambaşının peçete ve donlarını kokla ibadetini yapmış olursun
  • orak çekiçorak çekiç12 dk önce
    en çok et tüketenlerde bu zevatlardır.

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