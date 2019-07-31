BirGün yazarından Kurban Bayramı için küstah teklif! ‘Yardım Bayramı dense ama…’

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Her fırsatta İslamî değerlere dil uzatan, milletin tepkilerini ve isteklerini kulak arkası eden BirGün, bu kez de Kurban ibadetine saldırdı. Kurban’ın tek tanrılı dinler öncesinden gelen bir adet olduğunu söyleyen BirGün ‘yazar’ı Tarık Günersel, İslam’ın temel emirlerinden biri olan Kurban ibadetinin ‘yardım’ olarak algılanması ve kurban kesilmemesi gerektiğini savundu.

“‘Yardım Bayramı’ dense…!”

BirGün ‘yazar’ı Günersel, “Kansız bayramlar dilerim. “Kurban” ile “Bayram” birlikte ironik değil mi? Can kurban etmek (insan ya da hayvan) İslam öncesinden -tek tanrılı dinler öncesinden- gelen âdetlerden. Nitekim İhsan Eliaçık gibi İslam bilginleri bu geleceği eleştiriyor, “kurban” ile “yardım” anlamak gerektiğini vurguluyor. “Yardım Bayramı” dense de yardımlar yapılırken kutsallık adına can alınmasa?” ifadelerini kullandığı yazısında, yine İslam’a karşı bir tutum sergiledi ve İslam’ın temel emirlerinden biri olan kurban ibadetinin değiştirilmesi gerektiğini savundu.