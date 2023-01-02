  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Birgün yazarı rüya görüyor! Sen daha çoooook beklersin beyamca
Medya

Birgün yazarı rüya görüyor! Sen daha çoooook beklersin beyamca

Solak Birgün gazetesi yazarı Aziz Çelik, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" sözünü akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 13:02:00 -
Birgün yazarı rüya görüyor! Sen daha çoooook beklersin beyamca

Solak Birgün gazetesi yazarı Aziz Çelik, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" sözünü akıllara getirdi. 

Çelik, yazısında "2022 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetlerinin 20. yılı. Kasım 2002’de genel seçimleri kazanan AKP 20 yıldır kesintisiz iktidarda. 20 yıl bir insan ömrü için hayli uzun bir dönem. Bir ülke için de pek uzun! AKP’nin 20 yılı 100 yıllık Cumhuriyet döneminin de beşte birini kapsıyor. 2023 bir yandan Cumhuriyet’in 100. yılı iken bir yandan da yıl ortasına yapılacak seçimlerde 20 yıllık AKP iktidarının sona erdiği yıl olabilir" ifadelerini kullanarak, daldıkları rüyadan bir türlü uyanamadıklarını gözler önüne serdi. 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23