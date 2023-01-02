Birgün yazarı rüya görüyor! Sen daha çoooook beklersin beyamca

Solak Birgün gazetesi yazarı Aziz Çelik, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" sözünü akıllara getirdi.

Çelik, yazısında "2022 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetlerinin 20. yılı. Kasım 2002’de genel seçimleri kazanan AKP 20 yıldır kesintisiz iktidarda. 20 yıl bir insan ömrü için hayli uzun bir dönem. Bir ülke için de pek uzun! AKP’nin 20 yılı 100 yıllık Cumhuriyet döneminin de beşte birini kapsıyor. 2023 bir yandan Cumhuriyet’in 100. yılı iken bir yandan da yıl ortasına yapılacak seçimlerde 20 yıllık AKP iktidarının sona erdiği yıl olabilir" ifadelerini kullanarak, daldıkları rüyadan bir türlü uyanamadıklarını gözler önüne serdi.