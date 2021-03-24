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Gündem Birgün ve yoldaşlarından yeni paçavralık: Olmayan doktoru bakın nasıl öldürdüler
Gündem

Birgün ve yoldaşlarından yeni paçavralık: Olmayan doktoru bakın nasıl öldürdüler

Türkiye bugün alçak bir algı operasyonuna daha şahitlik etti. Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşa korku pompalayan malum medya, uydurma bir isimle '31 yaşındaki doktor koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti' dedi. Haberde kullanılan fotoğrafların gerçek sahibi konuşunca gerçek ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 16:41:00 -
Birgün ve yoldaşlarından yeni paçavralık: Olmayan doktoru bakın nasıl öldürdüler

 Yeniakit.com.tr 

Sağlık Bakanlığı öncülüğündeki koronavirüsle mücadele sürecini baltalamak için türlü türlü yollara başvuran malum medya, en çok da vatandaşa zarar veriyor. Kamuoyuna korku pompalanan çevrelerin yeni yalanı da 31 yaşındaki bir Sağlık Bakanlığı müfettişinin öldüğü oldu.

Fotoğrafı kullanılan kişi konuşunca ortaya çıktı

"Sağlık Bakanlığı Müfettişi Dr. Berrin Akbal, ikinci kez yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdi. Akbal, 31 yaşındaydı." denilen haberin yalan olduğu, uydurma doktor Akbal adına kullanılan fotoğrafın gerçek sahibinin konuşması ile ortaya çıktı. Dr. Berrin Akbal diye tanıtılan kişiyi temsil eden görsellerin, Berfu Çetinkaya adlı ilgisiz bir kişiye ait olduğu örenildi.

İznim ve bilgim olmadan fotoğraflarım kullanıldı

Fotoğrafların sahibi Çetinkaya, şunları söyledi: "Berrin Akbal haberinde, fotoğralarını gördüğünüz kişi benim. Haberim olmadan fotoğraflarım kötü niyetli kişilerce kullanılmıştır. Gereken hukuki işlemleri başlatacağım."

Sağlık bakanlığı yalanladı, tepki yağdı!

Sağlık Bakanlığı kaynakları da Dr. Berrin Akbal adında çalışanlarının olmadığını açıklayarak haberi yalanladı. Öte yandan haberi gerçekmiş gibi kullanan malum medyaya da tepki yağdı.

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