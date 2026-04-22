Birgün ve Cumhuriyet enselendi! Hani bunların ömrü FETÖ ile mücadelede geçmişti

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı hem gündemi belirlemeye hem gündem olmaya devam ediyor.

Deneyimli gazeteci Fatin Dağıstanlı'nın sunumuyla ekrana gelen programda Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Birgün ve Cumhuriyet'i fena enseledi.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ama Deniz Baykal'ın savunucusu olan Cumhuriyet Gazetesi, o Emniyet Müdürünün yakalandığını vermiyor.

"Bizim ömrümüz FETÖ ile mücadeleyle geçti." diyen Cumhuriyet Gazetesi ve Birgün Gazetesi vermiyor.

"Bizim ömrümüz FETÖ ile hatta FETÖ de yetmez. FETÖ gibi gösterdiğimiz tarikatlarla, dindarlarla, Akit'le mücadeleyle geçti" diyenler gerçekten Akit ile nasıl ayrıştığınızı gösteriyorsunuz.

Akit o FETÖ'cü emniyet müdürünün yakalandığını birinci sayfasından veriyor. Siz niye veremiyorsunuz?

Ve arka planda FETÖ ile Amerika'yla, CIA ile nasıl işbirliği içinde olunduğunu da ispat etmiş oluyorsunuz.

Karar Gazetesi'nde bu haberi aramamıza gerek yok. Karar Gazetesi "Ya haksızlık ettiniz, bu adamcağızı niye gözaltına alıyorsunuz?" demiş olsa şaşırmam yani.