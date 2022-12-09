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Gündem Birgün komplosunu kimin hazırladığı belli oldu! İşte o karanlık el
Gündem

Birgün komplosunu kimin hazırladığı belli oldu! İşte o karanlık el

Birgün gazetesi geçtiğimiz gün, 6 yaşındaki bir çocuğun evlendiğini iddia ederek bir yalana daha imza atmış, hafızlığa geçiş aşamasında çekilen fotoğrafı düğün fotoğrafı olarak servis etti. Birgün'e CHP'nin yayın organı Halk TV'de çomak tutarken İslam ve Müslüman düşmanları saldırıya geçti. Arpalarını Batı'dan alan Halk TV ve Birgün'ün akıl hocaları ise İngiliz BBC çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 11:12:00 -
Birgün komplosunu kimin hazırladığı belli oldu! İşte o karanlık el

Birgün gazetesi, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.yi 6 yaşında evlendirdiği iftirasını attı.

Birgün'e CHP'nin yayın organı Halk TV'de çomak tutarken İslam ve Müslüman düşmanları saldırıya geçti.

"Kahrolsun şeriat" sözleri ile Allah'ın dinine savaş açan çevreler hemen "Tarikat ve Cemaatler Kapatılsın" şeklinde etiket açtı.

Bu kalleş saldırılar; iftiranın organize bir şekilde yapıldığı gözler önüne serdi.

Akıl hocaları İngiliz BBC!

Arpalarını Batı'dan alan Halk TV ve Birgün'ün akıl hocaları ise İngiliz MI6 istihbaratının kontrolündeki BBC çıktı.

Halkın oylarıyla seçilen meşru hükümeti devirme amacıyla yapılan Gezi Kalkışması destek olan ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle FETÖ'ye verdiği destekle Müslümanların tepkisini çeken BBC, sol kırması Halk TV ve Birgün'e kavram dersleri verdi.

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