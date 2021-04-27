Birgün gazetesinden bu kadar da olmaz dedirten riyakarlık!
Mezhepçi Birgün gazetesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararını eleştirdiği 1.sayfasında yer verdiği diğer bir haberde ise “1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız” diyerek büyük bir riyakarlık örneğine imza attı.
Mezhepçi solak Birgün gazetesi, hükümeti hedef alabilmek için gözü kapalı imza attığı skandal haberlerine bir yenisini daha ekledi.
Uzun bir süredir tam kapanma çığırtkanlığı yapan solak gazete, dün açıklanan ‘tam kapanma’ kararı sonrası ise yine hükümeti hedef almayı tercih etti.
Ancak tam kapanma kararını eleştirdiği birinci sayfasında yer alan diğer bir haberde ise “1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız” diyerek büyük bir aymazlığa imza attı.
Bir yandan tam kapanma kararında geç kalındığını iddia eden Birgün’ün diğer haberinde ise 1 Mayıs’ta meydanlara davet etmesi riyakarlıklarını gözler önüne serdi.