  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süleyman Soylu'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı!

Batı'nın Karabağ hamlesine Rusya'dan cevap

Muazzez Ersoy'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı

CHP'li İBB'nin bitmeyen yol çalışması vatandaşı bezdirdi! 'Hastası veya cenazesi olan nasıl gidecek'

Türkiye'yi seçtiler: Türkler modernize etti! Azerbaycan’ın askeri tesisini yaptılar! Fabrikası teslim edildi

Numan Kurtulmuş'tan yeni Anayasa açıklaması! 'Boynumuzun borcudur'

Merkez Bankası Başkanı Erkan, Türkiye'ye duyurdu: 'Dijital para' hamlesi paylaşımı

Asya borsaları: Çin ülkesi resmen negatif etki yaptı! Bölgeden gelen ekonomik verileri takip ediyor! Dev kriz endişesi

Türk gemisi Türkiye'de ilklere imza attı! Açık deniz karakol gemisinin Türk savunma sanayii için farkı çok konuşulacak
Ekonomi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni değişiklik
Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni değişiklik

Yeniakit Publisher
2023-09-26 01:49:00 -
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre katılımcılar sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek. Bu toplu ödemeler; konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim harcamaları için kullanılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme dönemi resmen başladı. Değişiklik ile katılımcılar sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek. Böylece katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek.

Doğal afetlerde süre şartı yok

Doğal afet ve eğitim durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

Öğrenciler eğitim masrafında kullanabilecek

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.

Resmi Gazete'de bugün ne yayımlandı? (03.09.2023- Pazar) İlişkin açıklama! Türkiye kararlarını duyurdular
Resmi Gazete'de bugün ne yayımlandı? (03.09.2023- Pazar) İlişkin açıklama! Türkiye kararlarını duyurdular

Ekonomi

Resmi Gazete'de bugün ne yayımlandı? (03.09.2023- Pazar) İlişkin açıklama! Türkiye kararlarını duyurdular

Resmi Gazete'de Icardi skandalı! Gerçekten büyük rezalet
Resmi Gazete'de Icardi skandalı! Gerçekten büyük rezalet

Dünya

Resmi Gazete'de Icardi skandalı! Gerçekten büyük rezalet

Yeni KKM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Oranlar değişti
Yeni KKM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Oranlar değişti

Ekonomi

Yeni KKM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Oranlar değişti

Resmi Gazete'de yayınlandı! Büyükelçiliklerde atama kararı
Resmi Gazete'de yayınlandı! Büyükelçiliklerde atama kararı

Gündem

Resmi Gazete'de yayınlandı! Büyükelçiliklerde atama kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o Milletlerarası anlaşmalar...
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o Milletlerarası anlaşmalar...

Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o Milletlerarası anlaşmalar...

Karar Resmi Gazete’de! Baş belaları tütün ve alkol dağıtımında yeni dönem
Karar Resmi Gazete’de! Baş belaları tütün ve alkol dağıtımında yeni dönem

Gündem

Karar Resmi Gazete’de! Baş belaları tütün ve alkol dağıtımında yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni avukatlık ücretleri
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni avukatlık ücretleri

Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni avukatlık ücretleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23