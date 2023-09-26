Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme dönemi resmen başladı. Değişiklik ile katılımcılar sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek. Böylece katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek.

Doğal afetlerde süre şartı yok

Doğal afet ve eğitim durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

Öğrenciler eğitim masrafında kullanabilecek

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

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Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.