Bireysel Emeklilik nedir ve nasıl iptal edilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi olan BES, kısa sürede emekli olma avantajını sağlayan emeklilik sistemidir. Son dönemde BES hakkında birçok kişi araştırma yapmakta. Bireysel Emeklilik Sistemi bünyesinde aylık prim ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar olduğu gibi bu sistem içerisinde olmak istemeyen vatandaşlar da bulunuyor. İşte merak edilen haberin detayları…

BES iptali nasıl yapılır?

BES iptal işlemi sisteme giriş şekli ve süresine göre değişkenlik gösterir. İsteğe bağlı BES iptal işlemi, şirkete ait müşteri temsilcileri tarafından gerçekleşir. Şirketler tarafından iletilen belgelerin onaylanması durumunda isteğe bağlı emeklilik iptal işlemi gerçekleşecektir. Bireysel Emeklilik Sistemi olan BES’in iptali çok kolay bir şekilde sağlanmaktadır. BES’i iptal etmek isterseniz aylık BES kesintisi yapılan bankayı telefon bankacılığı üzerinden arayıp iptal ettirmek istediğinizi söylemek yeterli.Aşağıda sizler için BES’i iptal edebileceğiniz bankaların numarasını sıraladık…

a)Vakıfbank 444 92 37

b)Türkiye Finans 0850 222 22 44,

c)Denizbank 0850 222 0 800

d)Garanti Bankası 444 0 336

e)Avivasa 444 11 11,

f)Ziraat Bankası 0850 222 97 00

g)İş Bankası 0850 724 55 00,

h)TEB 0850 200 0 666

I)Yapı Kredi Bankası 0850 222 0 444,

i)ING Bankası 444 1 666,

Halkbank 0850 222 0 400,