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Ekonomi Bireyse emeklilik fonları nedir ne kadar kazandırır?
Ekonomi

Bireyse emeklilik fonları nedir ne kadar kazandırır?

Bireysel emeklilik altın fonu nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikimlerini değerlendirenler kazançlı çıktı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet her 100 lira biriktirene 25 lira katkı yapıyor. BES fonları tahvil fonu, hisse fonu ile altın ve döviz fonlarından birini vatandaş tercih etmekte.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 09:35:00 -
Bireyse emeklilik fonları nedir ne kadar kazandırır?

BES yoluyla tasarruf yapan vatandaşların servetini adeta uçurdu. Noyan Doğan’ın yazısına bakacak olursak emeklilik fonlarının ne kadar kazandırdığı şu şekilde açıklanmakta: “Emeklilik fonlarının getirisi açısından geçen sene çok iyi bir yıldı. Fonların ortalama getirisi yüzde 26’ya yakın oldu ki, bu da enflasyonun 12 puan üzerinde bir getiri anlamına geliyor. Seçilen fonlara göre de bu getiri değişiyor. Örneğin, geçen sene birikimlerini altın fonunda değerlendirmeyi tercih edenlerin getirisi yüzde 55’lerde, döviz ağırlıklı kamu dış borçlanma araçları fonunu tercih edenlerin yüzde 35’lerde, hisse fonlarını tercih edenlerin yüzde 30’larda olurken; para piyasası ve bono fonlarını tercih edenlerin getirileri yüzde 10-11’lerde kaldı. 

Açıkçası, bu yıl, 2020’deki gibi çok yüksek getiriler olur mu; tartışılır, çünkü geçen yıl getiriler açısından ekstrem bir yıldı. Kesin olan, bu senenin fonlarının farklı olacağı. Mesela, Merkez Bankası’nın aldığı kararlar nedeniyle TL’de faizler arttı. Dolayısıyla TL’ye dayalı fonlar, dövize dayalı fonlara göre daha ön plana çıkacak. Bu açıdan bakarsak bu yıl tahvil, bono gibi sabit getirili yani, para piyasası fonlarının getirileri yüksek olacaktır.

 

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