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Birer birer telefon açıyorlar! "Örgüt, Ekrem İmamoğlu'nun yayına çıkmasını istemiyor"

Tüm Türkiye yarın yapılacak olan Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlenmişken, CHP İstanbul il örgütünün İmamoğlu'nun bu yayına katılmaması eğiliminde olduğu belirtildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:11
Birer birer telefon açıyorlar! "Örgüt, Ekrem İmamoğlu'nun yayına çıkmasını istemiyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayın için geri sayım başladı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yayınla ilgili olarak HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, yazısında çok konuşulacak bilgiler paylaştı.

"Örgüt kaynıyor"

Nagehan Alçı yazısında, CHP'li önemli isimlerden aldığı telefonu şaşırdığını belirterek, "Özellikle CHP İstanbul il örgütü kaynıyor. Örgüte görüşü sorulsa Ekrem İmamoğlu’nun bu yayına çıkmaması yönünde bir eğilim olduğu söyleniyor." dedi.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"CHP’li sosyal medya hesaplarına bakın, yayını istekle bekleyen tek bir kişi yok. Gerçekten çok tuhaf bir durum…

Zaten bu yayında moderatör olmak için özel uğraş sarf eden Uğur Dündar’ı bu işten caydıran da CHP’li kitlelerin yoğun baskısı oldu. Adeta linç ettiler Dündar’ı.

Şimdi de sosyal medyada CHP’li çevrelerde Küçükkaya’ya yönelik büyük güvensizlik görünüyor. Zira dün İsmail bazı isimlere dava açacağını ifade etmiş.

Kendi tabanından Ekrem İmamoğlu’na yayına çıkmaması yönünde ciddi bir baskı var ama İmamoğlu sözünden dönen insan konumuna düşmek istemiyor. Aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu da bu görüşte. Kısacası ok yaydan çıkmış durumda.

CHP içinde Binali Bey’in ısrarla CHP’li gazeteci talep etmesi atağına karşın hazırlıksız kalındığı görüşü ağır basıyor. Bu durumun aksi tesir etmesi ihtimalinden korkuluyor.

Biliyorsunuz o panikle CHP’nin görüşüyle Fatih Portakal ismi reddedildi yoksa Binali Yıldırım’ın Dündar’dan sonra ikinci tercihi Portakal’dı. Ancak CHP bu ismi istemedi.

Peki AK Parti kanadı bu yayına nasıl yaklaşıyor? CHP’nin aksine bu tarafta da inanılmaz bir rahatlık var. Binali Yıldırım cephesi son derece sakin. Tayyip Erdoğan ise bu düello işine hiç karışmıyor. Son günlerde Erdoğan büyük devlet ve uluslararası ilişkiler meseleleriyle ilgilenip İstanbul olayını parti kurmaylarına delege etmiş durumda. Şu an parti liderliği şapkasından ziyade devlet başkanlığı şapkasını kullanıyor."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:11
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  2. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım
  3. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu
  4. HaberTürk yazarı Nagehan Alçı
  5. Nagehan Alçı
  6. Uğur Dündar
  7. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını
  8. CHP
  9. İsmail Küçükkaya

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