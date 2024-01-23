Birden fazla evi olanlar dikkat! Gündem: Tapuda yeni sistem iddiası! Detaylar burada! Gündeminde neler olacak?
Birden fazla eviniz varsa daha fazla vergi ödenmesi gündeme geldi! İddia şu ki; ücretlerde önemli ölçüde artacak. İLK KONUT İÇİN YÜZDE 4 VERGİ DEĞİŞİYOR. Birden fazla ev satın alanlara kötü haber. İlk evde konut satın alırken yüzde 4 olan vergi, ikinci ve üçüncü evlerde artacak. Neler olacak merak edildi!
Birden fazla eviniz varsa daha fazla vergi ödemek zorunda kalırken, ücretlerde önemli ölçüde artacak. İlk konut alımlarında yüzde 4’lük verginin ikinci ve üçüncü konut alımlarında Habertürk gazete yazarı Rahim AK, artacağı söyledi. Yapılacak yeni düzenleme ile birden fazla evi olan kişilerin, ikinci evi alırken farklı ödeyeceği öngörülüyor. Hemen belirtelim ki, aynı konut için farklı fiyatların reklamının yapılması yasaklandı. Bunlara ek olarak vergi oranları evin değerine göre değişmekte olup özellikle pahalı daire sahiplerini daha çok etkiliyor.
iddiası şöyle:
konut alımlarına ilişkin vergi düzenlemelerinin değişeceğine ilişkin bir yazı yazmıştı. Rahim Ak konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı. Düzenlemelerde vatandaş ilk evini satın alırken, harç yüzde 4 olacağını söyleyen Ak, ikinci evi almaya çalıştığınızda muhtemelen bu harç iki katı olacağını belirtti. Ak, üçüncü dördüncü ya da daha fazla ev almaya çalışıldığında bu verginin birkaç kat daha artacağını söyledi.