Birden fazla evi olanlar dikkat! Gündem: Tapuda yeni sistem iddiası! Detaylar burada! Gündeminde neler olacak?

Birden fazla eviniz varsa daha fazla vergi ödemek zorunda kalırken, ücretlerde önemli ölçüde artacak. İlk konut alımlarında yüzde 4’lük verginin ikinci ve üçüncü konut alımlarında Habertürk gazete yazarı Rahim AK, artacağı söyledi. Yapılacak yeni düzenleme ile birden fazla evi olan kişilerin, ikinci evi alırken farklı ödeyeceği öngörülüyor. Hemen belirtelim ki, aynı konut için farklı fiyatların reklamının yapılması yasaklandı. Bunlara ek olarak vergi oranları evin değerine göre değişmekte olup özellikle pahalı daire sahiplerini daha çok etkiliyor.

iddiası şöyle:

konut alımlarına ilişkin vergi düzenlemelerinin değişeceğine ilişkin bir yazı yazmıştı. Rahim Ak konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı. Düzenlemelerde vatandaş ilk evini satın alırken, harç yüzde 4 olacağını söyleyen Ak, ikinci evi almaya çalıştığınızda muhtemelen bu harç iki katı olacağını belirtti. Ak, üçüncü dördüncü ya da daha fazla ev almaya çalışıldığında bu verginin birkaç kat daha artacağını söyledi.