  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

Mansur Yavaş çürümeye terk etmişti... Turgut Altınok'tan ANKAPARK açıklaması

ABD ve İsrail bu kadarını beklemiyordu! Bayraktar TB3 o Arap ülkesinde görüldü

Değerlerine sahip çıkmayı unutan bir milletin sonu, soysuz bir nesildir…Çarpık ilişkiler, aşk üçgenleri, türlü hayasızlıklar... Dalkavuklar muhafazakar yaşamı sorguluyor

Meteorolojiden kritik uyarı! Kar, fırtına, don...

Meral Akşener’e “cinayet” şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor

Hafize Gaye Erkan hakkında bir bomba iddia daha! Şimdi herkes birbirine “Bu gerçekten doğru mu” diye soruyor

Yeni dönem başlıyor! Türkiye'den Mavi Vatan'daki çıkarlarını koruyacak imza

Husilere operasyon yapılacaktı... ABD'nin elit askerleri öldü!

İYİ Parti’den flaş “yerel seçim” kararı! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu
Aktüel Birden fazla evi olanlar dikkat! Gündem: Tapuda yeni sistem iddiası! Detaylar burada! Gündeminde neler olacak?
Aktüel

Birden fazla evi olanlar dikkat! Gündem: Tapuda yeni sistem iddiası! Detaylar burada! Gündeminde neler olacak?

Yeniakit Publisher
2024-01-23 20:07:00 -
Birden fazla evi olanlar dikkat! Gündem: Tapuda yeni sistem iddiası! Detaylar burada! Gündeminde neler olacak?

Birden fazla eviniz varsa daha fazla vergi ödenmesi gündeme geldi! İddia şu ki; ücretlerde önemli ölçüde artacak. İLK KONUT İÇİN YÜZDE 4 VERGİ DEĞİŞİYOR. Birden fazla ev satın alanlara kötü haber. İlk evde konut satın alırken yüzde 4 olan vergi, ikinci ve üçüncü evlerde artacak. Neler olacak merak edildi!

Birden fazla eviniz varsa daha fazla vergi ödemek zorunda kalırken, ücretlerde önemli ölçüde artacak. İlk konut alımlarında yüzde 4’lük verginin ikinci ve üçüncü konut alımlarında Habertürk gazete yazarı Rahim AK, artacağı söyledi. Yapılacak yeni düzenleme ile birden fazla evi olan kişilerin, ikinci evi alırken farklı ödeyeceği öngörülüyor. Hemen belirtelim ki, aynı konut için farklı fiyatların reklamının yapılması yasaklandı. Bunlara ek olarak vergi oranları evin değerine göre değişmekte olup özellikle pahalı daire sahiplerini daha çok etkiliyor.

iddiası şöyle:

 konut alımlarına ilişkin vergi düzenlemelerinin değişeceğine ilişkin bir yazı yazmıştı. Rahim Ak konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı. Düzenlemelerde vatandaş ilk evini satın alırken, harç yüzde 4 olacağını söyleyen Ak, ikinci evi almaya çalıştığınızda muhtemelen bu harç iki katı olacağını belirtti. Ak, üçüncü dördüncü ya da daha fazla ev almaya çalışıldığında bu verginin birkaç kat daha artacağını söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23