Birden ayağa kalkarak ‘Bu Türk akıllı’ demeye başladı! Cezayirli öğrenciye ‘sömürgecilik’ dersi

Altaş TV’de Gündem Özel programına katılan Arkeolog ve Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir imparatorluk varisi olduğunu vurgulayan Kaynak, gittiği tüm ülkelerden çok önemli dersler çıkardığını belirtti.

1985 senesinde, Londra’da bir dil okuluna kayıt yaptırdığını anlatan İbrahim Ufuk Kaynak, okulda Cezayirli bir gencin kendi ülkesini anlattığını söyledi.

Kaynak şu ifadeleri kullandı:

Cezayirli bir genç, ‘Bizim ülkemiz aslında çok zengin. Ama bu Türkler bizi mahvetti. Tüm kaynaklarımızı sömürttü. Geri kalmamızı sağladı.’ Karşımızdaki kadın aslında rahibe. Hocaların çoğu öyledir zaten. O kadar büyük zevk aldı ki bu olaydan. Bana döndü dedi ki, ‘Bay Kaynak siz ne düşünüyorsunuz bu konuda’. Ben dedim ki arkadaş çok güzel İngilizce konuşuyor. Acaba Fransızca biliyor mu?’ Evet dedi ve Fransızca konuştu. Bülbül gibi şakıdı. ‘Bu kadarı bana yeter’ dedim. Sınıfa döndüm ve dedim ki, ‘Biz Cezayir’deyken petrolleri, gazları yoktu. Hiçbir şeyleri yoktu. Biz gemilerimizle bayramlarda ve kandillerde bu insanlara baklava, bal ve şerbet dağıtırdık. Bizim gemilerimiz liman liman dolaşıp günlerini bayram ederken, onlar bizi diğerleriyle beraber olup indirmek taraftarıydı. Eğer İngilizler 5 yılda İngilizce öğrettiyse, Fransızlar 60 senede bülbül gibi Fransızca öğrettiyse… Bu arkadaş 1 kelime Türkçe biliyor mu?’ Hayır, dedi. İşte dedim, sömürü böyle olur. Biz sömürseydik döve döve kendi kültürümüzü öğretirdik Batılıların yaptığı gibi.

Ben bunları söyledikten sonra bir kız kalktı ayağa, ağlamaklı bir sesle, ‘Bu Türk çok akıllı, bu Türk çok akıllı’ dedi.