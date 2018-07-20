Birçok ülkeye 15 Temmuz operasyonu! 553 site patlatıldı

yeniakit.com.tr / özel haber: Fetullahçı teröristlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Türk hackerler, uluslararası sitelere baskın yapıldı.

ABD, Çin, Kanada, İsrail, Almanya, İtalya, Avusturya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin web sitelerini hacledi.

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Veritabanlarına sızılarak verileri ele geçirilen 553 web sitelerinin arasında; Manchester United, UNESCO, Jeep, Subway, BMW, Honda, Yamaha ve Suzuki yer alıyor.

Turkz hacker gurubu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kalleş darbe ve işgal girişiminin 2. sene-i devriyesinde TurkzGrup olarak toplamda 553 site ve 57 Devlet sitesi Turkz Topraklarına katılmıştır!

Operasyonda emeği geçen tüm sipahiler ve lojistik personellerine teşekkür ederiz.

Vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını tankların önüne siper eden aziz şehit ve gazilerimize minnettarız.

TurkzGrup Olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı dileriz. Gazilerimize de sağlık ve şifa dolu uzun ömürler dileriz."

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