  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ilk gerçekleşiyor artık: Federasyonu sarsan gelişme: Artık böyle yapılacak dedi ve… Hacıosmanoğlu göreve hızlı başladı

O yıldızın apar topar peşine düştüler ama: Ali Koç'un sabrı taştı! İzin almadan neler olacak böyle…

Türkiye icat etti! ABD ve BAE apar topar peşine düştü: Bize satın

Saldırı mı var? Bütün sistemler çöktü! İnternette küresel sıkıntı

ONS rekordan sonra geriledi!

Türkiye ABD ve Fransa’yı Afrika’dan kovdu! Tam kadro çıkarma… Neden?

Orayı gözüne kestirdi: Yeni sezona hazırlanıyor! Israrla istiyorlar ama... Müjde az önce verildi...

Sinan Ateş cinayeti: Sanıklara istenen cezalar belli oldu

MİT'in paketlediği teröriste CHP sahip çıkmış! Altında Özgür Özel'in imzası var

Türkiye'ye tarihi müjde az önce verildi: O ilimizde altın bulundu
Teknoloji Birçok kurumda işlemler durdu! Küresel internet sorunu Türkiye’yi de etkiledi
Teknoloji

Birçok kurumda işlemler durdu! Küresel internet sorunu Türkiye’yi de etkiledi

Yeniakit Publisher
2024-07-19 11:44:00 -
Birçok kurumda işlemler durdu! Küresel internet sorunu Türkiye’yi de etkiledi

Microsoft’un güncelleme alırken yaşadığı sorun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok sayıda kurumu olumsuz etkiledi.

Küresel bir teknoloji kesintisi, havaalanlarını, bankaları, hastane ve yayın kuruluşlarını etkiliyor. The Spectator Index tarafından yapılan açıklamada, "Microsoft hizmet kesintileri dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor" ifadelerine yer verildi. Dünyayı derinden etkileyen olayın Microsoft'taki sıkıntıdan gerçekleştiği belirtildi.

Dünya genelinde dün geceden itibaren internet kullanımında yaşanan aksaklık, Türkiye’de de birçok firmayı etkiledi. Yaşanan sorunların tespiti ve giderilmesi için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) çalışma başlattığı öğrenildi.

Dün geceden itibaren dünyada birçok firma internet kullanımı sırasında mavi ekran hatasıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle büyük kurumsal firmaların uygulamalarında yaşanan aksaklıkların sebebinin de aynı olduğu belirlendi. Türkiye’de de havacılık ve bankacılık sektörleri aynı sorunu yaşadı.

Sorunun siber güvenlik alanında uzmanlaşmış olan ve Türkiye’de de birçok şirket ve kurumun hizmet aldığı CrowdStrike adlı firmanın dün gerçekleştirdiği bir güncelleme ile ortaya çıktığı tahmin ediliyor. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlamayı amaçlıyor.

CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanarak, siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunuyor. Endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunan şirket, dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırı mı var? Bütün sistemler çöktü! İnternette küresel sıkıntı
Saldırı mı var? Bütün sistemler çöktü! İnternette küresel sıkıntı

Teknoloji

Saldırı mı var? Bütün sistemler çöktü! İnternette küresel sıkıntı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Hırsızlık yolsuzluk yerine bilişimci yetiştirsek ya.

Hayrettin

Pardus'a burun bükerken düşünecektiniz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23