Birçok kurumda işlemler durdu! Küresel internet sorunu Türkiye’yi de etkiledi

Küresel bir teknoloji kesintisi, havaalanlarını, bankaları, hastane ve yayın kuruluşlarını etkiliyor. The Spectator Index tarafından yapılan açıklamada, "Microsoft hizmet kesintileri dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor" ifadelerine yer verildi. Dünyayı derinden etkileyen olayın Microsoft'taki sıkıntıdan gerçekleştiği belirtildi.

Dünya genelinde dün geceden itibaren internet kullanımında yaşanan aksaklık, Türkiye’de de birçok firmayı etkiledi. Yaşanan sorunların tespiti ve giderilmesi için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) çalışma başlattığı öğrenildi.

Dün geceden itibaren dünyada birçok firma internet kullanımı sırasında mavi ekran hatasıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle büyük kurumsal firmaların uygulamalarında yaşanan aksaklıkların sebebinin de aynı olduğu belirlendi. Türkiye’de de havacılık ve bankacılık sektörleri aynı sorunu yaşadı.

Sorunun siber güvenlik alanında uzmanlaşmış olan ve Türkiye’de de birçok şirket ve kurumun hizmet aldığı CrowdStrike adlı firmanın dün gerçekleştirdiği bir güncelleme ile ortaya çıktığı tahmin ediliyor. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlamayı amaçlıyor.

CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanarak, siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunuyor. Endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunan şirket, dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih ediliyor.

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