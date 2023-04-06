Birçok kolaylığı beraberinde getirecek! İşte geleceğin kimlik doğrulama yöntemi

Identify, dijital kimliklerin KYC işlemlerinde kullanılması için AR-GE çalışmalarına hız veriyor. Dijital kimliklerin kullanılmasıyla KYC süreçlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılacağını vurgulayan Identify Türkiye Genel Müdürü Ulaş Arıcan, Almanya’daki bankacılık ve ödeme ekosistemindeki tecrübeleriyle, dijital kimliklerin KYC sektörüne entegre edilmesi noktasında yeni modüller ekleyerek yatırımlarına başladıklarını belirtiyor.

E-Devlet'e gelmesi planlanan blockchain (blokzincir) tabanlı giriş uygulaması yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanımlanıyor. Bu entegrasyonla birlikte kullanıcılar blokzincir tabanlı dijital kimlik ile e-Devlet'e güvenli bir şekilde giriş yapılabilecek. Bu sayede Uzaktan Kimlik Doğrulama (KYC) süreçlerinde dijital kimlikler rahatlıkla kullanılabilecek. Dijital kimliklerin şu anda birçok ülkede kullanımı yasalar ve regülasyonlar çerçevesinde sınırlı olsa da gelecekte özellikle finans, sağlık, seyahat, kamu hizmetleri ve e-ticaret gibi oldukça geniş bir alana yayılarak aktif olarak kullanılması bekleniyor.

Kişi bilgileri daha hızlı tamamlanarak doğrudan müşteri temsilcisi ile görüşme sağlıyor

Dijital kimlikler ile yapılan KYC işlemlerinde NFC ve OCR süreçlerine ihtiyaç duyulmayacağından kişi bilgilerinin daha hızlı tamamlanması ve doğrudan müşteri temsilcisi ile görüşmeye geçilmesine olanak tanıyor. Bu sayede finans sektörü gibi alanlarda müşteri deneyimi büyük oranda iyileşirken, operasyonel maliyetlerde de tasarruf sağlanabilecek. Dijital kimliklerin kullanımı sayesinde müşteri verilerinin daha doğru, güncel ve güvenilir bir şekilde saklanması sağlanırken müşteri kimliklerinin çalınması ya da sahteciliği gibi sorunların da önüne geçilebilecek. Ayrıca KYC sürecinde kullanılan manuel işlemlerin yerini otomatik işlemler alacak ve bu da süreçleri daha hızlı ve verimli hale getirecek.

Devlet Desteğiyle Kimlikler Dijitale Dönüşüyor

İlerleyen dönemlerde tüm işlemlerin dijital kimlikler vasıtasıyla kolaylaşacağını ve yapılan tüm uzaktan kimlik doğrulama süreçlerinde dijital kimliklerin kullanılmasının kaçınılamaz olacağına vurgu yapan Identify Türkiye Genel Müdürü Ulaş Arıcan, “Kullanıcılar kimlik tespiti olan her yerde dijital kimlikleri ile KYC sürecini tamamlayabilecek. Uzaktan kimlik tespiti sırasında devletin verdiği resmi kimliklerin fiziki olarak yanlarında bulundurmaları gerekecek ancak dijital kimlik kullanılması durumunda kimlik bilgilerinin kullanılmasına onay alıp, sürece devam edeceğiz. Bu da işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlanmasına olanak sağlayacak” dedi. Identify’ın dijital kimlik süreçlerini ve gelişmeleri globalde ve Türkiye’de yakından takip ettiklerini belirten Arıcan, “Almanya’daki bankacılık ve ödeme ekosistemindeki tecrübelerimizin yanı sıra bir regülasyon teknolojileri (regtech) şirketi olmamızın verdiği güvenle Türkiye’de de her regülasyona bu bilgi ve tecrübemizle yaklaşıp çözümler sunabiliyoruz. Dijital kimliklerin KYC sektörüne entegre edilmesi noktasında yeni modüller ekleyerek yatırımlarımıza başladık. Resmi kimliklerin devlet desteğiyle dijitale dönüşüyor olması gelecekte KYC sektörünün daha çok gelişip büyüyeceğine ve kullanım alanında artacağına işaret ediyor. Biz de bununla ilgili gerekli mevzuat araştırmalarına ve entegrasyon çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık.”

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