Birçok kişi marketlerden ucuz diye alıyor! Sosyal medyayı sallayan görüntüler

Sosyal medya platformu Instagram hesaplarından paylaşılan görüntülerde, granit görünümlü bir tencerenin kaplamasının folyodan yapıldığı ve soyulduğu yerlerde ısıdan kaynaklı erimenin gerçekleştiği görülüyor. Bu kaplamalar yüksek sıcaklığa maruz kaldığında sağlığa ise etkileri kötü olduğu ifade edilmekte.

Bu tencerelerin granit görünümlü teflon kaplama olduğu, bu kaplama çeşidinde ise 250 ila 300 derece sıcaklığa maruz kalan tencerelerin yapısının tamamen bozularak, zehir saçan plastik polimer maddesini ortaya çıkarıyor.

Plastik polimer maddesine uzun süre maruz kalınması, kanser, hormonal bozukluklar, solunum problemleri, dermatolojik rahatsızlıklar, doğum kusurları, nörolojik gibi problemlere yol açıyor.