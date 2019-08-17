Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır

Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm hızıyla devam ediliyor. TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor. Birçok kişisel veriyi bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki büyük sır...

Birçok kişi bilmiyor

Yeni kimlik kartı tüm hızıyla vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Peki bu kartların özelliklerini gerçekten ne kadar biliyorsunuz? T.C. kimlik numaranızın ilgili birçok vatandaşın hiç bilmediği gizli bir özelliği var.

Ancak TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında gizli bir özelliğe de sahip. TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayı... Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunuyor. İlk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı veriyor.

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı veriyor.