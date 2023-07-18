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Sağlık Birçok kişi bilmiyor! Kaliteli zeytini anlamanın püf noktası
Sağlık

Birçok kişi bilmiyor! Kaliteli zeytini anlamanın püf noktası

Yeniakit Publisher
2023-07-18 17:37:00 -
Birçok kişi bilmiyor! Kaliteli zeytini anlamanın püf noktası

Sofralarımızın vazgeçilmezi zeytinin organik olup olmadığını nasıl anlarız? İşte yanıtı…

Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin ile ilgili pek bilinmeyen bir gerçek daha su yüzüne çıktı. Zeytin içerdiği “Oleuropein” maddesi ile uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrını bünyesinde barındırıyor. Sağlıklı ve uzun yaşamın destekçisi olan oleuropein maddesi aynı zamanda kanserin de baş düşmanı.

ZEYTİN MUCİZESİ: OLEUROPEİN

İçerisinde A, D, E, K vitaminleri bulunan, pek çok rahatsızlığa şifa olan zeytinin bünyesindeki “oleuropein” maddesinin kansere karşı koruyucu özelliği bulunuyor. Oleuropeinin hücre yenileme, beyin ve kemik gelişimini destekleme özelliklerinin yanı sıra kanser ilacı yapımında da kullanıldığını belirten uzmanlar, gelişmiş ülkelerin bu özel maddeden kanseri önleyici ilaç ürettiğini ifade ediyorlar.

ORGANİK ZEYTİN NASIL ANLAŞILABİLİR

Zeytinin sağlık sırrının acımtrak tadında olduğunu belirten uzmanlar, doğal zeytinin suya atıldığında renginin açılmaması, suyun saydamlığını bozmaması, zamanında hasad edildiğinin göstergesi olarak çekirdeğinden kolay ayrılması ve sadece kendi özyağı ile korunması gerektiğini dile getiriyorlar. Uzmanlar, çağdaş üretim teknolojileri kullanılırken zeytine acımtırak tadını veren oleuropein maddesinin örselendiğini ve içerisindeki vitaminlerin zedelendiğini belirtiyor.
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