Birçok haber sitesinde erişim engeli!

yeniakit.com.tr Bugün saat 16.40 itibariyle, Türkiye’deki birçok haber sitesinde erişim sorunu yaşandı. Başta Akit olmak üzere çok sayıda haber sitesi, okurlarına haber sunamadı.

Akit, Milli Gazete, Star, Ensonhaber, odatv, SoL Haber, TimeTürk gibi birçok haber sitesine erişim sorunu yaşanırken, problemin neyden kaynaklandığı merak konusu oldu.

Mezkûr sitelerin pek çoğunda, halen erişim sorunu yaşandığı da gözlemlendi. Bazı sitelerde erişim geç sağlanırken, bir kısmında hiç sağlanamıyor.