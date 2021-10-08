Birbirlerinin kopyaları! Denize döktüğümüz Yunan'dan CHP kafası

Türkiye'de CHP'nin yıllarca Müslümanlara uyguladığı zulüm, seküler kesimin hayran olduğu Yunanistan'da devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Yargıtay binasının açılışında dua etmesinden sonra ortalığı ayağa kaldıran CHP'lilerin zihniyet ikizleri, Atina'da mevlid okunmasından rahatsız oldu. Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif hakkında, bir sünnet töreninde “mevlid-i şerif okuyarak makamı gasbettiği” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Selanik 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi planlanan duruşma, “tanıkların hasta raporu olduğu” gerekçesiyle aralık ayına ertelendi.

Açılan davayı takip etmek Türkiye’den Uluslararası Hukukçular Birliği’nden 11 hukukçu, İstanbul 2 numaralı Baro Başkanı Yasin Şamlı ve Batı Trakyalı Türkler katıldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, davayı takip eden Uluslararası Hukukçular Birliği Genel sekreteri Refik Korkusuz, “Normal bir hukukçunun anlaması mümkün değil. Bırakın hukukçuyu insanlığa aykırı bir durum. Umuyoruz ki dava sürecinde haksızlık anlaşılır ve bu tip davaların tekrarı olmaz. Umuyoruz ki adalet tecelli eder” dedi.

Hukuk mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini kaydeden İstanbul (2) no’lu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı, “Açılan bu tür davalar Batı Trakya Müslüman Türklerinin haklarına tehdit anlamına geliyor” şeklinde konuştu.