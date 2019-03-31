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Birbirlerine rakip olunca küsmüşlerdi! Baba ve oğul sandıkta barıştı

Bursa'da muhtarlık için yarışan baba ve oğlu, üç aylık küskünlüklerine seçim sandığında son verdi.

31 Mart 2019 Pazar 15:33
Birbirlerine rakip olunca küsmüşlerdi! Baba ve oğul sandıkta barıştı

Bursa'da karşısına muhtar adayı olarak rakip çıkan oğluna 3 aydır küs olan ve "onu evlatlıktan reddettim" diyen muhtar Ali Sevinç, seçim günü sandık başında rekabet ettiği oğlu elini öpünce onu afettiğini söyledi.

5 yıldır muhtarlık yapan babasının elini öptü

Orhangazi ilçesine bağlı Heceler Mahallesi'nde muhtarlığa aday olan baba ile oğlu oylarını kullandı. Oy vermek için sandık başına gelen seçmenleri köy konağında birlikte karşılayan baba oğulun birbirlerine olan küslükleri sona erdi. 35 yaşındaki Zafer Sevinç, köylünün de yönlendirmesiyle 5 yıldır muhtarlık yapan 63 yaşındaki babası Ali Sevinç'in elini öperken, küslük ve kırgınlık ise sona erdi.

"Et ve tırnak gibiyiz"

210 seçmenli mahallede toplam 7 aday bulunuyor. Adayların birçoğu ise uzaktan da olsa birbiriyle akraba. 1098 numaralı sandıkta oyunu kullanan baba Ali Sevinç, "Aslında karşıma aday olurken 5 dakikalığına gelip benimle istişare etseydi böyle olmazdı. Evlatlıktan reddettiğim haberleri medyanın da olayı abartmasıyla yaşandı. Kırgındım. Biz baba oğuluz. Et ve tırnak gibiyiz. Elimi öpünce yumuşadım. Mahallemiz ve ülkemiz için seçim hayırlı olsun" dedi.

Şoförlük yapan Zafer Sevinç ise, "En güzel kararı mahallemiz verecek. Biz çalışmamızı yaptık. Sandıktan kim çıkarsa hayırlı olsun" diye konuştu.

3 aydır konuşmadığı oğlu elini öpünce yumuşayan baba Ali Sevinç ise demokratik bir yarış olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:33
  1. Bursa
  2. muhtar adayı
  3. Heceler Mahallesi
  4. Zafer Sevinç
  5. Ali Sevinç

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