Birbirlerine girdiler! Esed rejiminden Trump'ı kızdıracak açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın "Esed'i öldürecektim, Mattis engelledi" açıklamasına Beşşar Esed rejimi tepki gösterdi.

Trump'ın kimyasal silah saldırısı iddialarının ardından Suriye'ye yaptığı füze saldırılarına ilişkin Devlet Suriye diktatörü Beşşar Esed'i de öldürmek istediği, fakat dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından engellendiği yönündeki açıklamasına, Esed rejimi tepki gösterdi.

Trump'ı kızdıracak açıklama

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yayımladığı Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD'ye 'terörist grup', 'haydut devlet' benzetmesinde bulunuldu.

Esed rejiminden yapılan açıklamada, bu sözlerin ABD yönetiminin pervasız siyasi düşünce ve davranışının düştüğü seviyeyi gösterdiği ileri sürüldü.

Rejim, ABD yönetimlerinin 'hedeflerine ulaşmak için suçu görev edinen bir haydutlar sisteminden başka bir şey olmadığını' belirtti.

Esed rejimi, Trump’ın böyle bir adımı kabul etmesinin ABD yönetiminin haydut ve kanundışı bir devlet olduğunu teyit ettiğini ifade ederek Trump'ı kızdıracak açıklamalara devam etti.

Birbirlerine düştüler!

İnsanları katleden, işkence eden, yerlerinden eden, kimyasal silah kullanan Esed rejimi, sözde terör örgütü DAEŞ'e karşı kullandığını iddia ederek terör örgütü PKK'ya arka çıkan Amerikan yönetiminin bölgedeki çıkarlarını elde etmek için herhangi bir kanuni, insani veya ahlaki kuralı dikkate almadan cinayet ve tasfiyeye başvurarak terör örgütleri ile aynı metodları takip ettiğini bildirdi.

2017 yılının Nisan ayında ABD'nin Suriye'deki Şayrat hava üssüne savaş gemilerinden ateşlenen 59 Tomahawk füzesi ile yaptığı saldırıda en az 6 kişi ölmüş, ABD-Britanya-Fransa'nın 2018'in Nisan ayında hem savaş uçakları hem de savaş gemilerinden ateşlenen füzelerle düzenlediği hava saldırılarında ise Suriye hava savunma sistemleri onlarca füzeyi etkisiz hale getirmişti.

Dün ABD Başkanı Trump, Fox & Friends'e konuşmuş, Beşşar Esed için kendisine kalsa onun başını ezeceğini, her şeyi hazırlamış olduğunu, isteseydi namlusunda Esed'i indirecek kurşunun olduğunu ama Mattis'in karşı çıktığını belirtmişti.

5 Eylül 2018 tarihinde Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında ise ünlü gazeteci Bob Woodward'ın 'Fear' (Korku) kitabındaki Esed'e suikastı desteklediği iddiasını "Böyle bir şey hiç tartışılmadı" ifadeleri ile yalanlamıştı.