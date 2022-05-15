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Medya Birbirlerine girdiler! Cem Yılmaz ‘gezi zekalılar mahallesini’ karıştırdı
Medya

Birbirlerine girdiler! Cem Yılmaz ‘gezi zekalılar mahallesini’ karıştırdı

Cem Yılmaz’ın ahlaksızlığı konu edindiği rezil dizisi 'Erşan Kuneri'nin galası, Emek Sineması’nın yerine yapılan Grand Pera’da gerçekleştirildi. Geziciler, galanın söz konusu mekanda gerçekleştirilmesine ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 12:15:00 - 2022-05-15 12:32:03
Birbirlerine girdiler! Cem Yılmaz ‘gezi zekalılar mahallesini’ karıştırdı

Dünya genelinde yüzlerce ahlaksız yapıma imza atan Netflix, Türkiye'de de edepsizliği yayan projelere devam ediyor. Son olarak Cem Yılmaz imzalı ‘Erşan Kuneri’nin galası 12 Mayıs’ta Emek Sineması’nın yıkılarak yerine yapılan Grand Pera’da gerçekleşti.

Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen galaya Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezasna çarptırılan Mücelle Yapıcı’dan tepki geldi. Yapıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz ve Kopan’ı etiketleyerek “Aşkolsun…Daha ’40’ımız çıkmadı… Canım acıdı… Emek Bizim… İstanbul Bizim…” dedi.

Yapıcı’nın mesajının ardından Yekta Kopan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak özür diledi. Kopan paylaşımında; “Haklısınız. Hepinizden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz 2013 yılında yıkılan sinema için aylarca devam eylemlerin yanında olmuştu. Sanat Tarihçisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi Osman Erden de Yılmaz’a tepki gösterdi.

Erden paylaşımında “Ersan Kuneri’nin galası Grand Pera’da olacakmış. Emek Sineması’nın yıkılmasına karşı yapılan eylemler Gezi Direnişi’nin habercisiydi. Grand Pera’yı aklamak hiçbir şey değilse de, o eylemlerin önünde yer alan, bugün Gezi Direnişi yüzünden tutuklu olan Mücella Yapıcı’ya ayıptır !” ifadelerini kullandı.

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