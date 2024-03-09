Birbirlerine fena girdiler! Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na cevap

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' ile ilgili kullandığı ifadeler gündem oldu.

Köksal'ın kullanmış olduğu "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerine çok sert tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya atmıştı.

Portakal, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri" demişti. Fatih Portakal aynı zamanda CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlamış ve "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" demişti.

Fatih Portakal aynı zamanda CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlamış ve "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise gazeteci Fatih Portakal'ın 'Burcu Köksal' iddiasına, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt vermişti.

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Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Fatih Portakal, senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum.

Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum. İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ise Portakal da yanıtsız bırakmadı. Kılıçdaroğlu için 'entrikacı' diyen Portakal şu ifadeleri kullandı;

"Ben artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaale almıyorum. Ben işini doğru yapan bir adamım. Kimse benim hakkımda yancıdır, dalkavuktur, çantacıdır falan diyemez. İmkanı yok diyemez. Diyenin alnını karışlarım. Bu kadar da net konuşuyorum.

Ben doğru bildiğim yolda yürümeye devam ediyorum. Tek başıma yürüyen bir insanım. Sevenim de çok fazla yoktur onu da söyleyim. Ama işimi iyi yapmaya çalışırım. Operasyonel olarak kullanılmamaya çalışırım. Seçim sonrasında gelen telefonları da biliyorum ben başka başka yerlerden bana.

Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözü söylettiğini iddia ettim ve hala da iddiamın da arkasındayım. Bana 'kaynak açıkla' falan diyor. Öğretmeyin bana gazeteciliği. Ben size siyasetçiliği veya politikacılığı öğretmiyorum.

Kemal Bey de kendi hakkında 'deepfake' hazırlayan insanlara namert demediği gibi bana namert diyor.

Kemal Bey gidip de bir başkasını aramasaydınız keşke. Bir başka gazeteci üzerinden neden bunu yaptınız. Benim telefonum siz de vardır. Siz beni arayabilirdiniz. Ben de derdim ki Kemal bey bunu yalanladı.

Ama zekisiniz. Siz başka bir gazeteci üzerinden toplum bunu konuşsun diye mesajı oradan veriyorsunuz. Bundan sonra arasanız da açmam zaten telefonu. Operasyon çekmeyin.

Bitti benim için. Kaale bile almıyorum sizi. O sözleri de aynen iade ediyorum. Entrikacı siyasetçi diyorum size. 14 Mayıs'tan sonra o siyasette çevirdiğini entrikalardan dolayı."