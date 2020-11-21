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Gündem Birbirlerine düştüler! Millet İttifakı'nda şimdi de Demirtaş çatlağı
Gündem

Birbirlerine düştüler! Millet İttifakı'nda şimdi de Demirtaş çatlağı

Bülent Arınç'ın, terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soruşturmada "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala için yaptığı "tahliye" çağrısına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan destek geldi. Engin Altay'a ise İP Milletvekili Erhan Usta tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:00:00 -
Birbirlerine düştüler! Millet İttifakı'nda şimdi de Demirtaş çatlağı

Bülent Arınç'ın, terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala için yaptığı "tahliye" çağrısına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan destek çıktı.

Arınç'ın AK Parti'nin vicdanı olduğunu ileri süren ve bu değerlendirmesinin doğru olduğunu ileri süren CHP'li Altay, Demirtaş'ın terörist olmadığını savundu.

İttifakta samimi olmayınca böyle oluyor! Şimdi de Demirtaş çatlağı

CHP'li Engin Altay'ın sözlerine Millet İttifakı'nın diğer ortağı İP'in Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'dan tepki geldi. Usta, “Terör örgütüne yönelik bizim mesafemiz bellidir, PKK’ya ilişkin mesafemiz bellidir. PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen siyasi oluşumlara karşı da mesafemiz bellidir” iddialarında bulundu.

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Yorumlar

Neron11

İp'siz erhan usta milletler dalgamı geçiyor, demirtaşla kahvaltı hayali kuran Akşener değilmi, görevden alınan pkk'lı belediye başkanlarına destek veren ip değilmi, seçimlerde gayrimeşru ortakları PKK değülmiydi, şakamı bu.bu arada arınçta ya istifa etmeli ya gönderilmelidir, yeri ak parti değildir
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Millet

Hepsi numara, Engin efendi hdpkk lılara göz kırpıyor, ipliler de içlerindeki milliyetçiler kaçmasın diye onlara göz kırpıyor.  
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