Birbirleri ile yarışıyorlar! Gülşen'in ahlaksızlığını savunan Hande Yener ahlaksızlığa soyundu!

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Gülşen, önceki hafta uygun olmayan açık kıyafeti ile sahneye çıktığı için kamuoyunun tepkisini almıştı. Hande Yener de Gülşen'in ahlaksızlığına destek vererek, "Daha açığını giyeceğim" demişti.

Tepki yağdı

Hande Yener, Marmaris'deki konserinde, insan olanın utanacağı bir kıyafetle binlerce kişinin karşısına çıktı. 48 yaşındaki Yener'e tepki yağdı.

Ahlaksızlığını 'özgürlük' saymıştı!

Gülşen de uygunsuz kıyafetle sahneye çıkınca kamuoyunun sert tepkisi ile karşılaşmıştı. Sahneye çıktığı kıyafetine gelen eleştirilere, ahlaksızlığını "özgürlük" sayarak cevap veren Gülşen, "Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye. " demişti.