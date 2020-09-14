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İSLAM “Birbirinizle tartışmayın rüzgârınız gider”
İSLAM

“Birbirinizle tartışmayın rüzgârınız gider”

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun bir televizyon programında yaptığı konuşma tüm Müslümanlara uyarı olacak cinsten.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 00:13:00 - 2020-09-14 07:43:27

Koronavirüs hastalığı nedeniyle vefat eden İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, bir televizyon programında yaptığı konuşmada Müslümanlar için göz yaşları döktü.

Bir yandan Suriye'de diğer taraftan Irak'ta Müslümanlar dış güçlerin kışkırtması ve oyunlarıyla kan dökerken, bazı İslam ülkelerin kukla liderleri yabancı işbirlikçilerle birlikte çalışıyor.

Tüm bu bölünmüşlüğe dikkat çeken, Döngeloğlu hoca, "Elin gavuru tepemize bomba yağdırıyor. Biz birbirimize bomba yağdıyoruz. İşte söylüyorum size, "وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" (Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.) Allahım Müslümanlara birlik ver." sözleriyle tüm İslam alemine birlik olma çağrısı yapmıştı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Döngeloğlu hoca, İslam’a gönülden bağlı nesiller yetiştirmenin çabası içinde olmuştu.

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Yorumlar

bıktık artık

Devamlı devamlı bu sahtekarı çıkarıp durmayin Allah aşkina.
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