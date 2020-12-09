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Dünya Biraz önce duyuruldu! KKTC'de yeni hükümet kuruldu
Dünya

Biraz önce duyuruldu! KKTC'de yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:40:00 -
Biraz önce duyuruldu! KKTC'de yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

KKTC'de, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varılmasının ardından 42. hükümet KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner Başbakanlığında kurulan yeni koalisyon hükümetinde Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi yer alıyor.

KKTC'nin yeni başbakanı ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner oldu.

İşte Kabine'nin listesi:

• Başbakan Yardımcılığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı: Erhan Arıklı (YDP)

• Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)

• İçişleri Bakanı: Kutlu Evren (UBP)

• Maliye Bakanı: Dursun Oğuz (UBP)

• Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu ( UBP)

• Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu (DP)

• Sağlık Bakanı: Ali Pilli (UBP)

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman (DP)

• Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Ünal Üstel (UBP)

• Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan yeni kabinenin Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

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