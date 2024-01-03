Bırakın seçmeni aldatmayı! Peki Ekrem ve Özgür yılbaşı gecesi neredeydi?

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Türkiye 2023 yılına 12 kahraman şehidimizin acısıyla veda etti.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, art arda yaptıkları açıklamalar ile milli yas ilan edilmesini istedi.

Mehmetçik, kahraman silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmazken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'milli yas ilan edilsin' açıklamalarını yaptı.

Şehitlerimizi unuttular göbek attılar!

'Milli yas ilan edilsin' edebiyatı yapan Özel ve İmamoğlu, şehitlerimizi unutarak Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programında sahnede şarkıcılarla coşkulu dakikalar geçirdi.

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İkilinin müziğe alkışlarla dans ederek eşlik ettiği anlara tepki yağdı.

Murat Ongun'dan laf salatası

Yılbaşı gecesi Halk TV'de davul zurnalı eğlencesi tepki alınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun "bu program 15 Aralık'ta çekildi" şeklinde laf salatası yaptı.

Ongun'un açıklamalarından yola çıkılacak olursa; yılbaşı gecesinde CHP, Halk TV'de kendi seçmenini aldattı.

Durum bu şekilde ise akıllara "O zaman CHP'nin iki kurmay yöneticisi Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu yılbaşı gecesinde neredeydi?" sorusu geldi.

Açıklaması bile bir çok soruyu beraberinde getiren Murat Ongun'un konuyla ilgili yaptığı laf salatası şu şekilde:

Sabah, YeniŞafak, AHaber, Star vb iktidar medyası tarafından yeni bir yalan daha kamuoyuna servis edildi. Doğru bilgi şöyledir; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı yılbaşı programının çekimleri 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Yani; 22 Aralık’taki terör saldırısı ve milletçe kahrolduğumuz şehitlerimizin ardından yapılmış bir çekim söz konusu değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası üzerinden yapılan alçak siyaseti kınıyor, hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz.