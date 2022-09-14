Bırakın ekonomiyi dünyadan haberi yok! Babacan’a göre dövizdeki dalgalanmalar iç kaynaklı

Yeni Akit/Ankara

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Çubuk’ta vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Katıldığı bir sohbette tüm Türkiye’yi gezdiğini söyleyen Babacan, “Türkiye’nin her yerinde çok güçlü bir değişim talebi var” diye konuştu.

‘Döviz kuruyla ilgili sarsıntılar iç kaynaklı’

Babacan ekonomiyi değerlendirirken, dünyada yaşanan savaşlar, pandemi, ekonomik kriz gibi etkenlerin neden olduğu dalgalanmaları görmezden gelerek, “Dengeler tamamen bozuldu. Bunun bir kısmı pandemi ve sonrasındaki dünyadaki ekonomik şartlar gerçekten karışık gidiyor. Bir kısmı dış kaynaklı. Ama önemli bir kısmı da iç kaynaklı. Döviz kuruyla ilgili bütün bu sarsıntılar tamamen iç kaynaklı. Dünyada döviz kurları bu kadar dalgalı değil. Bir tek Türkiye’de… Toplam enflasyon da savaşan ülkelerde, Rusya’da ve Ukrayna’da, bakıyorsun, yüzde 15-20… Bizdeki kadar yüksek enflasyon ne G20’de ne OECD’de var” ifadelerini kullandı. Kendisini “Ekonomi uzmanı” olarak gösteren Babacan’ın sözleri, “Bırakın ekonomiyi, dünyadan bile haberi yok” dedirtti.