Bırak Garo bu işleri!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, sözde Ermeni soykırımının tanınması için önerge veren HDP'li Garo Paylan'a "Onca yıl içinde gelip varacağın nokta Taşnakçı pozları kesmek, diaspora lobicisini oynamak mı? Hitap ettiğin kitle bu mu?" sorularını yöneltti. Altınok, "Türkiye, Ermeni milliyetçilerin simetrisine denk düşen resmi pozisyonunu çoktan aştı, görmüyor musun?" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Ermensitan'da 24 Nisan anmalarında, tişörtlerine kocaman haçlar çizili adamların Türk bayrağını yakmaları beni zerre kadar tahrik etmiyor.

Bu seviyede etkinliklerle tatmin olan insanların, kitlelerin ağzından çıkanın ne hükmü olabilir ki?

İki halkın da acılar çektiği bir trajediyi, bir asır sonra böylesine bir nefretle, intikam duygularıyla anan bir bünye ciddiye alınır mı?

Toprakları bol olsun, meslektaşlarımız, dostlarımız Hrant Dink de Markar Esayan da bu leşliğe hiç prim vermediler.

Çünkü 1915'e baktıklarında iki halkın barışması gerektiğini şiddet hissedecek kadar entelektüeldiler.

Talat Paşacılarla Ermeni milliyetçilerin sosyal medyada kozlarını paylaştığı bugünlerde eksiklikleri ne çok hissediliyor...

Baksanıza, daha derin bir adam sandığımız HDP Milletvekili Garo Paylan Meclise "Ermeni Soykırımı tanınması" için öneri veriyor!

Bırak Allah aşkına Garo.

Onca yıl içinde gelip varacağın nokta Taşnakçı pozları kesmek, diaspora lobicisini oynamak mı?

Hitap ettiğin kitle bu mu?

Mevzuun parlamentolardan çıkacak resmi kararlarla tartışılması sığlığa ne ara düştün?

Türkiye, Ermeni milliyetçilerin simetrisine denk düşen resmi pozisyonunu çoktan aştı, görmüyor musun?

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dün Ermeni Patriği Maşalyan'a gönderdiği tarihi 24 Nisan mesajını bak:

"Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin, geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum. Nitekim komşumuz Ermenistan'la bu amaçla olumlu bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Normalleşme sürecinin, iki komşu ülke arasında yakın iş birliğinden yana olan Ermeni kökenli vatandaşlarımızca da samimiyetle desteklendiğini biliyor ve bunu çok önemsiyorum."

Şimdi senin mi faydan var yaşayan Ermenilere, Türklere, insanlara... yoksa Erdoğan'ın mı?"