  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Bırak Garo bu işleri!
Medya

Bırak Garo bu işleri!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, sözde Ermeni soykırımının tanınması için önerge veren HDP'li Garo Paylan'a "Onca yıl içinde gelip varacağın nokta Taşnakçı pozları kesmek, diaspora lobicisini oynamak mı? Hitap ettiğin kitle bu mu?" sorularını yöneltti.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 10:49:00 -
Bırak Garo bu işleri!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, sözde Ermeni soykırımının tanınması için önerge veren HDP'li Garo Paylan'a "Onca yıl içinde gelip varacağın nokta Taşnakçı pozları kesmek, diaspora lobicisini oynamak mı? Hitap ettiğin kitle bu mu?" sorularını yöneltti. Altınok, "Türkiye, Ermeni milliyetçilerin simetrisine denk düşen resmi pozisyonunu çoktan aştı, görmüyor musun?" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Ermensitan'da 24 Nisan anmalarında, tişörtlerine kocaman haçlar çizili adamların Türk bayrağını yakmaları beni zerre kadar tahrik etmiyor.

Bu seviyede etkinliklerle tatmin olan insanların, kitlelerin ağzından çıkanın ne hükmü olabilir ki?

İki halkın da acılar çektiği bir trajediyi, bir asır sonra böylesine bir nefretle, intikam duygularıyla anan bir bünye ciddiye alınır mı?

Toprakları bol olsun, meslektaşlarımız, dostlarımız Hrant Dink de Markar Esayan da bu leşliğe hiç prim vermediler.

Çünkü 1915'e baktıklarında iki halkın barışması gerektiğini şiddet hissedecek kadar entelektüeldiler.

Talat Paşacılarla Ermeni milliyetçilerin sosyal medyada kozlarını paylaştığı bugünlerde eksiklikleri ne çok hissediliyor...

Baksanıza, daha derin bir adam sandığımız HDP Milletvekili Garo Paylan Meclise "Ermeni Soykırımı tanınması" için öneri veriyor!

Bırak Allah aşkına Garo.

Onca yıl içinde gelip varacağın nokta Taşnakçı pozları kesmek, diaspora lobicisini oynamak mı?

Hitap ettiğin kitle bu mu?

Mevzuun parlamentolardan çıkacak resmi kararlarla tartışılması sığlığa ne ara düştün?

Türkiye, Ermeni milliyetçilerin simetrisine denk düşen resmi pozisyonunu çoktan aştı, görmüyor musun?

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dün Ermeni Patriği Maşalyan'a gönderdiği tarihi 24 Nisan mesajını bak:

"Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin, geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum. Nitekim komşumuz Ermenistan'la bu amaçla olumlu bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Normalleşme sürecinin, iki komşu ülke arasında yakın iş birliğinden yana olan Ermeni kökenli vatandaşlarımızca da samimiyetle desteklendiğini biliyor ve bunu çok önemsiyorum."

Şimdi senin mi faydan var yaşayan Ermenilere, Türklere, insanlara... yoksa Erdoğan'ın mı?"

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fıransız abd be çocuğu

DEDELERİNİ KULANAN BATI 1000 YIL HUZURİÇİNDE GİBİ SEMİREN LE BATININ RUSUN GAZINLAN DÜNYANIN DÖRTBİRYANINA SÜRÜNE CAHİLER BUGÜNDE NEİŞİMİZ VAR LİBYADADİYELER BAŞARDIĞINDA KANADANIN ISIZ ORMALARINA GİDECEK YÜZDE 48 NASIL BEDUA EDERLER AMA

DÜNYADA ÜKESİNE ERÖİZTİ DESEKLEYECEK MILYOLARCA TÜRKÜN KANINA GİREN ERMENİLERİ SAVUNACAK

BUGÜN 85 MİLYONA KAN KUSTURAN PKK BATILI SİLAH ŞİRKETLERİNE SOYDURAN PKK PARİSİNDE KONUŞAN A OY VEREN ELEKTİRİK BORCU VAR AÇIZ DİYENLER BUNA DESEKOLACAK ALLAH BELANIZI VERSİN HAKKIM KADAR AMİN
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay