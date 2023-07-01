Bir zamanların efsane futbolcusu ayrılığı kendisi açıkladı

Juan Mata Galatasaray'a veda etti. Sezon başında Manchester United'la sözleşmesi bittikten sonra Cimbom'a transfer olan 35 yaşındaki İspanyol 10 numara, 1 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Kariyerinde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi Kupası, UEFA Kupası bulunan Mata ilk lig şampiyonluğunu Galatasaray'da yaşamıştı.18 kez Galatasaray forması giyen İspanyol futbolcu 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Juan Mata sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Galatasaray'a veda ettiğini açıkladı.

"Bittiği için üzülmüyorum, olduğu için mutluyum."

Sonsuza kadar bu ailenin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Stadyumumuzda ve deplasman maçlarımızda yarattığınız atmosfer rakipsiz, bunu size söyleyebilirim. HER ZAMAN evimizde oynuyormuşuz gibi hissettiriyor. Hiç şüphesiz dünyanın en iyi hayranlarından birisin. Bana ve aileme her yerde gösterdiğiniz sevgi için tüm kalbimle teşekkürler: sokaklarda, stadyumda, antrenman sahasında… Siz eşsizsiniz ve kulüp için vazgeçilmezsiniz. Hepinize hak ettiğiniz mutlu anları diliyorum. Seni asla unutmayacağım!