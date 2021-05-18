Bir Zamanlar Kıbrıs için TRT’den flaş karar

Kıbrıs’ta EOKA örgütü ve destekçilerine karşı Türklerin verdiği mücadeleyi anlatan TRT 1’in dikkat çeken dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ile ilgili yeni gelişme ortaya çıktı.

13 Mayıs Perşembe yayın akışında Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümünün olmaması izleyiciyi meraklandırmıştı. Dizinin Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacağı ortaya çıkmıştı.

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs 7. Bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

20 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde; iki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atacak.

Rauf, büyük bir çaba ile Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkartır. Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin önemli isimlerini bir masada toplayarak yeni yapılanmanın temellerini atar. KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane’ye suikast düzenler.

Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane’ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük zafer için harekete geçer.