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Medya Bir Zamanlar Kıbrıs için flaş karar
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs için flaş karar

TRT'de Perşembe günleri ekranlara gelen Bir Zamanlar Kıbrıs'ta sezon finali heyecanı yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 11:45:00 -
Bir Zamanlar Kıbrıs için flaş karar

Kıbrıs'ta yaşanan zulmü anlatan dönem dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs' sezon finali yapıyor. Dizinin son bölümü 3 Haziran'da ekranda olacak.

TRT 1’de izleyicilerle buluşan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi sezon final yapıyor. 1963-1974 dönemindeki gelişmeleri  seyircilere sunan dizi, Kıbrıs'ta memnuniyetle karşılandı.

Başrollerini, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' sezon final bölümüyle ekrana geliyor.

Yapımcılığını Erol Avcı’nın, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' 3 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’deTRT 1’de…

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