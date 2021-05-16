Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncularına yorum yağdı

TRT 1’de ekrana gelen ve 1960’lı yılların başından, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar adada yaşananları anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilgi görmeye devam ediyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Dizi oyuncuları Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti.

Dizinin başrolünde yere alan Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesindeki öncüsü olan Dr. Fazıl Küçük’ün de anıt mezarına çiçek bıraktı.

Oyuncu Serkan Çayoğlu sosyal medya hesabından anlamlı ziyareti paylaştı. Rol aldıkları dizi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan oyuncular takdir topladı. Dizi hayranları sosyal medyada paylaşımı beğenip yorum yağdırdı.