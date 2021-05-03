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Medya Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için sürpriz gelişme! Kıbrıs'tan ayrılma kararı alındı
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için sürpriz gelişme! Kıbrıs'tan ayrılma kararı alındı

Perşembe günleri ekranlara gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleriyle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:40:00 -
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için sürpriz gelişme! Kıbrıs'tan ayrılma kararı alındı

Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yoluna mükemmel bir şekilde devam ediyor.

Diziye geçtiğimiz hafta usta oyuncu Demir Karahan’ın kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, dizi çekimleriyle ilgili sürpriz gelişmeyi Tv100'deki köşesinde paylaştı.

Altuntaş yazısında, "TRT'nin TMC Film imzalı dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın çekimlerinin Ayvalık'ta devam etmesi planlanıyor. Pandemi koşullarında Kıbrıs'ta dizi çekmek zor olduğu için adanın dokusuna en uygun yer olan Ayvalık'ın seçildiği öğrenildi. Öte yandan dizinin 52 bölüme tamamlanacağı da konuşuluyor" diye yazdı.

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