0553 313 94 23

Bir zamanlar kapı tokmakları...

Bir zamanlar vurana göre ses veren kapı tokmaklarımız vardı...

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:12
Bir zamanlar kapı tokmakları...

Tokmaklardan sıkılmış yumruk şeklinde olanı tok ses çıkarır ve kapıyı gelen erkekler tarafından çalınırdı. Açılmış el şeklinde olanı ise tiz ses çıkarır ve gelen hanımlar tarafından kullanılırdı. Ev sahipleri tokmağın sesine göre gelenin kadın veya erkek olduğunu bilir ve kapıyı ona göre açarlardı.

Geçmişin heybeti, inancı avlu kapılarının tokmaklarına aksetmiştir. Farklı motiflerle dergâh kapılarının tokmakları bile başlı başına bir kültürdü ve Siirtli insanın hayata bakışının bir simgesiydi. Çok ince işçilikli, iri başlı çivilerle süslenmiş büyük ahşap kapılar, o kadar mükemmel ve ustaca yapılmış ki, etkilenmemek mümkün değil. Kapı üstündeki tokmaklar, görevlerinin ötesinde, biçimleriyle de yöresel kültürün izlerini taşırlar. Etkileyici ve çok zengin kültürel izler bırakmış Siirt’in cas evlerine bir başka güzellik katmıştır motifli kapılar.
...
“Cas evlerimize “Dergah” adı verilen süslü ve “Mısraheyn” diye tabir edilen iki parçalı kapıdan girilirdi. Bu kapıların arkasında kalın tahtadan yapılmış sürgüler; kapının üzerinde de metalden yapılmış el şeklinde iki tokmak bulunmaktadır. Bu tokmaklardan sıkılmış yumruk şeklinde olanı tok ses çıkarır ve kapıyı çalan erkekler tarafından çalınır. Açılmış el şeklinde olanı ise tiz ses çıkarır ve gelen bayanlar tarafından kullanılır. Ev sahipleri tokmağın sesine göre gelenin kadın veya erkek olduğunu bilir ve kapıyı ona göre açarlardı. Kimi evlerin kapılarında ise, bir kadının zarif eli, kapı tokmağına dönüşür.

Tokmaklarda kullanılan bazı biçimler, eylemin özünü yansıtırcasına sesi çağrıştırır.

Siirt’te evlerin kapı tokmakları, ait oldukları, kapıların üstünde kaldığı, ses verdiği sürece geçmiş, yarına taşınır ve zaman kesintisizce akar. Kapılarda gözetme penceresi de olurdu. Kapıyı çalan kişi eve girmeyecekse görüşme bu pencereden yapılırdı. Bazılarında da çıngırak bulunurdu. Özellikle kış mevsiminde tokmak sesinin işitilemeyeceği düşünülerek evin iç kesimlerine bir halat çekilerek çıngırağın hareket etmesi sağlanırdı.”...

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:15
  1. Siirt
  2. kapı tokmağı
  3. osmanlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    1. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    2. Sinan Aygün kimdir nerelidir?
    3. Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl..
    4. Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl..
    5. Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. İsrail askerleri Gazze sahilinde 2..
    8. Nijerya'da Boko Haram ile mücadele
    9. Uşak'ta yürüyüş
    10. Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
    11. "FETÖ mensupları, ihanetlerinin..
    12. Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Şam..
    13. Cami çıkışında silahlı saldırıya..
    14. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor..
    15. İngiliz parlamentosunda Brexit..
    16. Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı
    17. FETÖ sanığı mahkemede kendini böyle..
    18. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    19. Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye..
    20. Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi