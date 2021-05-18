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Medya Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni transfer! Bir Zamanlar Çukurova Betül kim?
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni transfer! Bir Zamanlar Çukurova Betül kim?

ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz bir karakter geliyor. Yeni karakter Çukurova'da dengeleri tam anlamıyla değiştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:37:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni transfer! Bir Zamanlar Çukurova Betül kim?

100. bölümde sezon finali yapacak olan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin kadrosuna yeni bir kadın oyuncunun katılacağı biliniyordu.

Melike İpek Yalova'nın veda ettiği proje için İlayda Çevik'le anlaşıldığı ortaya çıktı.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna başarılı bir oyuncu dahil oluyor. Genç oyuncu İlayda Çevik, Bir Zamanlar Çukurova'da Şermin Yaman’ın kızı, Demir Yaman’ın kuzeni Betül karakterini canlandıracak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova İlayda Çevik kimdir? Betül karakteri hakkında bilgiler...

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna başarılı oyuncu İlayda Çevik katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İlayda Çevik Şermin Yaman’ın kızı, Demir Yaman’ın kuzeni Betül karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Betül artık Çukurova'da

3 Sezondur, adı her aile krizinde geçen, özellikle ilk iki sezonda Şermin ve Sabahattin’in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, babaevine dönerek dengeleri değiştirecek.

Üniversite eğitimi için gittiği Paris’te evlenip yuva kuran Betül, babasının ikinci evliliğinde de nikahının Paris’te kıyılmasına ön ayak olarak, annesi Şermin’i yıkıma uğratmıştı.

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