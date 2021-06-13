  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birlikte kamera karşısına çıkmayacaklar

Vatandaş nasıl aldatılır? İşte suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'ın iki yüzlülüğü

Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"

Türkiye'den sert açıklama: Şiddetle lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi

Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti!

Tarihi galibiyet! Eriksen'in bir anda yere yığıldığı maçta Finlandiyalı futbolculardan takdir toplayan davranış!

Rusya, Türkiye ile olan anlaşmayı bozdu! Sivillere saldırdı
Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek
Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia
Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat
Bursa'da feci kaza! 3 yaralı
Medya Bir Zamanlar Çukurova'dan TRT'ye geçti!
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'dan TRT'ye geçti!

ATV'de reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli'yi oynayan Kerem Alışık, TRT1'de yeni bir projeye başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 10:26:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'dan TRT'ye geçti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakteri ile hayranlarını ekrana kilitleyen Kerem Alışık’ın yeni bir projeye imza attığı ortaya çıktı. Kerem Alışık, TRT 1’de yayınlanacak olan Seneye Bu Zamanlar adlı programı sunacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3. sezon çekimleri tamamlandı. Kerem Alışık ise Adana’daki çekimlerin tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönmüştü. Ünlü oyuncunun TRT1’de yeni bir programa başlayacağı da ortaya çıkıt. TRT’den yapılan duyuruda program ile ilgili detaylara yer verildi.

TRT1 ekranlarında olacak

Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve büyük ses getiren program şimdi Türkiye’de! Son yıllarda birbirinden başarılı projelere imza atan TRT 1’den, ses getirecek yeni bir program daha yakında ekranlara geliyor.

Türk sanat dünyasının dev ve sevilen ismi Kerem Alışık’ın sunumuyla yakında TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan “Seneye Bu Zamanlar” isimli programın çekimleri bir yıldır devam ediyor.

Gerçek hayatlar ve gerçek hikayelerini ekranlara getirecek olan programın son hazırlıklarının yapıldığını belirten yapımcı Eyüp Üstün; “program yayınlandığında tanıklık ettiğiniz hayat hikayelerini gördükçe gerçekten şaşıracaksınız” dedi. Seneye Bu Zamanlar programının yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay