Bir Zamanlar Çukurova’da üzücü veda! Resmen diziden ayrıldı
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 101. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, oyuncu Nazan Kesal da Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etti.
Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 17 Haziran Perşembe akşamı 101. bölümüyle ekrana geldi.
Nazan Kesal veda etti!
Son bölümüyle sezon finali yapacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Demir'den hesap sormak isteyen Ümit "Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" sözleriyle silahını çekti.
Demir ise Ümit'in tehdidine aldırmadan arkasını döndü. Ancak Ümit'in Demir'i vuracağı sırada araya Sevda girdi. Sevda, kızının silahından çıkan kurşunla vurularak yere yığıldı. Dizide Sevda karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nazan Kesal'ın ise diziye veda etti.