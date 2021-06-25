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Medya Bir Zamanlar Çukurova'da deprem! Diziden resmen ayrıldı
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'da deprem! Diziden resmen ayrıldı

ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde ortadan kaybolan Demir karakteriyle ilgili gizem resmen çözüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 11:35:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'da deprem! Diziden resmen ayrıldı

Atv'de yayınlanan ve 100. bölümü geride bırakan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü oyuncudan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Ünalmış, ayrılacağı haberlerini doğruladı.

Başrollerinde Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da daha önce Uğur Güneş ile Vahide Perçin'in ayrılıkları büyük ses getirmişti. İki önemli ayrılığın ardından diziyle ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Murat Ünalmış'ın projeye veda edeceği iddia edildi. Konuyu doğrulayan açıklama ünlü oyuncudan geldi.

Ünalmış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Evet her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim, uzun yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından beri emek veren herkese... Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.' açıklamasında bulundu.

 

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