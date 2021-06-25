Bir Zamanlar Çukurova’da bomba gelişme yaşandı!
Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı televizyon dizisi 24 Haziran 2021 reyting sonuçlarına göre, uzun zaman sonra birinci sırada yer aldı.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, sezon finali bölümü ile yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümde, birbirinden özel ve duygu yüklü sahneler, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Çukurova'nın son bölümüne ise Demir Yaman damga vurdu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Bu sahnelerin ardından, Demir Yaman ölüyor mu ve diziden ayrıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümü ile ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova sezon arasına girerken 102. bölümde birbirinden özel ve duygu yüklü sahneler izleyicileri ekran başına kilitledi. Eşkıyalar tekrar konağı basıp her yeri aleve verirken Demir Yaman ise onlara çatışmaya girer. Demir'in bu çatışmada vurulması, Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman ölüyor mu ve diziden ayrılıyor mu sorularının araştırılmasına neden oldu.
Sevilen dizi uzun bir aradan sonra birinci sırada yer alarak yapımcılarını ve kanalını sevindirdi.