Bir Zamanlar Çukurova’da bomba gelişme yaşandı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, sezon finali bölümü ile yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümde, birbirinden özel ve duygu yüklü sahneler, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Çukurova'nın son bölümüne ise Demir Yaman damga vurdu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Bu sahnelerin ardından, Demir Yaman ölüyor mu ve diziden ayrıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümü ile ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova sezon arasına girerken 102. bölümde birbirinden özel ve duygu yüklü sahneler izleyicileri ekran başına kilitledi. Eşkıyalar tekrar konağı basıp her yeri aleve verirken Demir Yaman ise onlara çatışmaya girer. Demir'in bu çatışmada vurulması, Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman ölüyor mu ve diziden ayrılıyor mu sorularının araştırılmasına neden oldu.

Sevilen dizi uzun bir aradan sonra birinci sırada yer alarak yapımcılarını ve kanalını sevindirdi.