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Medya Bir Zamanlar Çukurova'da beklenmedik ayrılık! Başrol veda ediyor
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'da beklenmedik ayrılık! Başrol veda ediyor

ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finalinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:03:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'da beklenmedik ayrılık! Başrol veda ediyor

Atv dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da sezon finaliyle birlikte yıldız oyuncu veda edecek. Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat veren Nazan Kesal ekiple vedalaştı.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Dizinin başrollerinin ayrılmasına karşın başarısını sürdürmesi ise hikayenin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Daha önce yaşanan ayrılıklara bu kez de dizide Sevda karakterine hayat veren Nazan Kesal eklendi. Bu hafta 100. bölümü ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 102. bölümde sezon arası veriyor.

Perşembe akşamlarına yıllardır damga vuran dizide yine çok konuşulacak bir ayrılık yaşanıyor. Reyting rekortmeni dizinin Sevda'sı, usta oyuncu Nazan Kesal ekibe veda ediyor. Kesal'ın adı bir süredir Bergen filminde Demet Evgar'ın annesi rolü için geçiyor.

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