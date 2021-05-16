Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiası! Paylaşımı kafaları karıştırdı

Son dönemde Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterini oynayan Hilal Altınbilek ile ilgili çıkan haberler kafaları karıştırmaya devam ediyordu.

Bilindiği üzere Kerem Alışık TRT 1 ekranlarında ‘Seneye Bu Zamanlar’ isimli bir program sunacak.

Bu gelişmenin ortaya çıkmasının ardından Hilal Altınbilek’in Seneye Bir Zamanlar isimli program Kerem Alışık’ın partneri olacağı iddia edilmişti.

Hilal Altınbilek ile ilgili ortaya çıkan bu iddiaların ardından ne yapım şirketinden ne de ünlü oyuncudan bir açıklama gelmedi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Çekimleri Adana’da devam eden Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı ‘Gitmek güzel, güzel gitmek’ notuyla bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ise "Hilal Altınbilek diziden ayrılacak mı?" sorularının sorulmasına neden oldu.