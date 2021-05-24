Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu kötü haberi paylaştı

ATV'nin rating şampiyonu dizisi "Bir Zamanlar Çukurova", dördüncü sezona doğru emin adımlarla devam ediyor. Sevilen dizi, başrol oyuncuları Vahide Perçin ve Uğur Güneş'e veda etmesine rağmen gözden düşmedi.

Önemli olanın senaryo olduğunu gösteren "Bir Zamanlar Çukurova", ünlü oyuncu Hande Soral'ı ekibe katarak diziyi yeni bir yola soktu. Dizi ekibini asıl zorlayan durum sette yaşanan gerginliklerdi.

Olay mahkemeye taşındı

"Bir Zamanlar Çukurova", ilk sezonundan beri oyunculardan kaynaklanan gerginliklerle gündeme geldi. Özellikle Kerem Alışık sürekli bu tarz haberlerin içinde oldu. Son olarak, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık arasında yaşanan tartışma mahkemeye taşındı. İddiaya göre, tartışma Kerem Alışık'ın bir sahneyi değiştirmeye çalışmasıyla başladı. Buna karşı çıkan Murat Ünalmış'la başlayan gerginlikte, Kerem Alışık rol arkadaşına "Hıyar oğlu hıyar" dedi. Bu tartışmayı dizinin yönetmeni Murat Saraçoğlu da kayda aldı. Daha sonra, Murat Ünalmış avukatı aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yangın çıktı

Oyuncuların arasında yaşanan gerginlik son bulsa da setteki olaylara bir yenisi eklendi. Bugün yapılan çekimler sırasında, setin yakınlarında orman yangını çıktı.

Murat Ünalmış o anları paylaşarak, "Çekim yaptığımız esnada ormanda yangın çıktı. İnşallah söndürmüşlerdir..." diyerek üzüntüsünü belirtti.