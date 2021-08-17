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Medya Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon beklenirken diziden ayrıldı!
Medya

Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon beklenirken diziden ayrıldı!

ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunda bir isimle yollar ayrılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 15:52:00 -
Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon beklenirken diziden ayrıldı!

ATV'nin dördüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon ilk bölümünde Hande Soral ayrılığı yaşanacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tims&B'nin atv için Adana'da çektiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin sezon finalinde veda eden Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman'ın eski okul arkadaşı ve ortağı Hakan Gümüşoğlu'na İbrahim Çelikkol hayat verecek. Geçen sezon Bir Zamanlar Çukurova'ya Ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral ilk bölümde ekibe veda edecek.

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