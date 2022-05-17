Bir zam da tüpe geldi!

Çay, kahve, yumurta derken 12 kilogramlık mutfak tüpüne de bugün 10 lira zam geldi. Tüpün fiyatı 311 lira oldu.



Yüzde 43,71’in üzerinde zam gelen çayın ardından tüpe de bugün zam geldi. 12 kilogramlık mutfak tüpü dün 301 liraydı bugün ise İstanbul’da 311 liraya satılıyor. Bir yılda mutfak tüpündeki fiyat artışı yüzde 141 oldu. Yılın ilk gününde 238 lira olan tüpe sene başından bu yana ise yüzde 30 geldi. 5 Nisan'da 316 lira olan büyük tüpe 6 mayısta 15 lira indirim yapılmıştı. LPG'de yaşanan fiyat artışıyla birlikte bugünden itibaren 10 lira zam yapıldı.

Ev tipi büyük tüp 10 yıl önce 65 liraya satılıyordu. 2012’nin en yüksek fiyatı ise aralık ayında gelen 2 TL’lik zam ile 67 lira olmuştu. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2021'de 11 ayda 12 kilogramlık mutfak tüpüne 20 defa zam yapıldı. Artış yüzde 80'in üzerinde gerçekleşmişti. 10 yılda tüpe gelen zam yüzde 386’yı aştı.

2012'de 65 liraydı

Mutfak tüpünün 2012’deki fiyatı 65 liraydı. 10 yılda küçük tüpün fiyatı 12 kilogramlık mutfak tüpüne yaklaştı. 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı dün 58 lira 50 iken bugün 60 lira 50 kuruşa yükseldi.