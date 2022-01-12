Bir zam da Elon Musk'tan geldi

Tesla otonom hizmetlerinin fiyatına 2 bin dolar zam yaptı. Kararı şirketin CEO'su Elon Musk Twitter'dan duyurdu.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Tesla'nın Tam Otomatik Sürüş (FSD) sisteminin fiyatını 10 bin dolardan 12 bin dolara çıkaracağını duyurdu.

2020 yılında 8 bin dolardan 10 bin dolara yükseltilen hizmet 17 Ocak tarihinden itibaren 12 bin dolar olacak.

Tüm ekipmanlarda zam

Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle Tesla otonom hizmetlerinin fiyatında zam yapan şirket, özellikle son dönemlerde neredeyse tüm ekipmanlarında zam yaptı. Bu zamların en önemli nedeni ise küresel çapta yaşanan sorunlar.

Elon Musk uzun bir süredir otonom sürüş çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan gelişmeler ile birlikte Tesla markasının gözbebeği olan otonom sürüş özelliği birçok yeni özellik kazanmıştı.

Örnek olarak sürücüler uzun bir süre direksiyona dokunmadığında araç uyarı veriyor. Bu durum güvenlik endişelerini arka plana atmaya yönelikti.