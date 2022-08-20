Bir zam da berber ve kuaförlerden! Damat tıraşı 'yok artık' dedirtti

Yeni fiyat listesine göre, saç kesimi 80 TL, saç-sakal kesimi 90 TL, saç-sakal kesimi, yıkama ve fön fiyatı ise 130 TL oldu.

Kuaförlere gelen yeni fiyat lisesinden memnun kaldıklarını söyleyen kuaför Mehmet Demirdoğan, “Bizim işimiz insana verilen bir değer. Bu artış Kayseri esnafımızı rahatlatır inşallah. Berberler ve Kuaförler Odası tarafından bugün fiyatlarımız güncellendi. Biz bu artışı bekliyorduk. Bizimde masraflarımız oluyor. Berberler ve Kuaförler Odasına teşekkür ediyorum. Biz böyle bir fiyat artışını bekliyorduk. Çünkü her şey pahalandı. Onun için bence iyi oldu. Bizim Kayseri’de kuaförlük yapan esnaflarımızı rahatlatır inşallah. Bakıldığı zaman öyle afaki bir artış gelmedi. Normalde 70 TL’ye saç keserken, bugün 80 TL’ye kesiyoruz. Saç-sakal 100 TL iken, şimdi 130 TL oldu. İnsanlara bakarsan daha çok artış olmuş gibi görüyorlar ama bu iş bir emek. İnsana verilen bir değer. Biliyorsunuz saç-sakal birbirine karıştığında insanların nasıl olup da buradan güzelleşerek ayrıldıklarını. Sanata saygı olursa bizim aldığımız tarife başka mesleklere bakarak düşük. Ancak buna da şükür diyoruz” ifadelerini kullandı.

Tıraşa gelen Talha Enes ise, “Artışa maalesef diyoruz ama şu anda çok normal. Epeydir de artış olmuyordu. Bu artışı da bekliyorduk. Bence artış çok olmamış, olması gerektiği gibi artmış. Hatta artış biraz az” dedi.

Güncel fiyat listesi ise şu şekilde:

-Saç-sakal kesimi, yıkama ve fön: 130 TL

-Çocuk saçı kesme: 55 TL

-Saç-sakal kesimi: 90 TL

-Saç boyama: 325 TL

-Saç kesimi: 70 TL

-Bıyık boyama: 55 TL

-Modern saç kesimi: 80 TL

-Sprey sıkma: 30 TL

-Sakal kesimi 45 TL

-Damat tıraşı: 550 TL

-Modern sakal kesimi: 55 TL

-Maske: 40 TL

-Saç kesimi, yıkama ve fön: 80 TL

-Ağda: 40 TL

-Sakal kesimi yıkama ve fön: 65 TL

-Jöle ile saç şekillendirme: 30 TL

-Saç yıkama, fön: 40 TL

-Ense düzeltme: 40 TL

-Ense düzeltme: 40 TL

-Jöle ile saça şekil verme: 30 TL